Самойлова работает с психологом из-за расставания с Джиганом

Самойлова работает с психологом из-за расставания с Джиганом
Многим семья Самойловой и Джигана казалась образцовой. Фото: Instagram Оксаны Самойловой

Блогер призналась, что очень переживает и ей нужна помощь.

Об этом стало известно 4 апреля. Обо всем Оксана Самойлова рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она написала, что чувствует себя разбитой, поэтому ей пришлось обратиться к психологу. Специалист работает и с детьми, на которых плохо повлиял разлад в семье. Самойлова заявила, что малыши думают это в них вина.

«У моих детей уже никогда не будет нормальной семьи. Вместо счастливого детства их маленькие головки забиты страшными мыслями, шоком и непониманием в чем они виноваты»,

— пишет супруга Джигана.

Часть подписчиков поддержали Самойлову и выразили надежду, что все наладится в ближайшее время. Другие до сих пор считают, что новости про развод публикуются ради хайпа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Самойлова продает свой бизнес после расставания с Джиганом. Девушка распродает вещи из брендового магазина с большими скидками.

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