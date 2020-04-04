Самойлова работает с психологом из-за расставания с Джиганом

Блогер призналась, что очень переживает и ей нужна помощь.

Об этом стало известно 4 апреля. Обо всем Оксана Самойлова рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она написала, что чувствует себя разбитой, поэтому ей пришлось обратиться к психологу. Специалист работает и с детьми, на которых плохо повлиял разлад в семье. Самойлова заявила, что малыши думают это в них вина.

«У моих детей уже никогда не будет нормальной семьи. Вместо счастливого детства их маленькие головки забиты страшными мыслями, шоком и непониманием в чем они виноваты»,

— пишет супруга Джигана.

Часть подписчиков поддержали Самойлову и выразили надежду, что все наладится в ближайшее время. Другие до сих пор считают, что новости про развод публикуются ради хайпа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Самойлова продает свой бизнес после расставания с Джиганом. Девушка распродает вещи из брендового магазина с большими скидками.