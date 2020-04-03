Самойлова продает свой бизнес после расставания с Джиганом

Девушка распродает вещи из брендового магазина с большими скидками.

Об этом стало известно 3 апреля. Обо всем Оксана Самойлова рассказала в Instagram-аккаунте магазина Iamspecial. В посте сказано, что до шестого числа объявлены хорошие скидки, а после бизнес перестанет существовать.

«Если вы очень давно хотели заказать у нас что-нибудь, сейчас самое время»,

— говорится в сообщении.

Напоминаем, что в магазине продают женские и детские вещи. Самойлова рекламировала этот бренд, фотографировала дочерей в одежде и постоянно рекомендовала его подписчикам. После того, как она объявила о разводе с Джиганом, вышел этот пост. Многие подписчики не поняли, с чем связано такое решение. Некоторые отметили, что сейчас Самойловой очень нужны деньги.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Джиган не выходит на связь после новости о разводе с Самойловой. Рэпер пропал из соцсетей, хотя раньше регулярно обновлял «сториз».