Джиган не выходит на связь после новости о разводе с Самойловой

Рэпер пропал из соцсетей, хотя раньше регулярно обновлял «сториз».

Об этом стало известно 2 апреля. Поклонники рэпера Джигана обратили внимание на то, что он резко пропал после того, как его супруга Оксана Самойлова объявила о разводе. Девушка написала, что все решено и что она думала о расставании на протяжении двух месяцев.

Фанаты пары надеялись, что Джиган прокомментирует заявление жены, но он просто перестал выходить на связь. Нет ни постов, ни «сториз», ничего, что могло бы удовлетворить интерес поклонников. Судя по его срывам в последнее время, артист может непросто переживать события. Поклонники переживают за Джигана и его самочувствие.

Тем временем Самойлова старается не унывать – у нее есть дети, ради которых девушка хочет оставаться сильной и позитивной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Самойлова, объявившая о разводе с Джиганом, призывает не жалеть ее. Девушка заявила, что продолжит вести блог и рассказывать о своей жизни.