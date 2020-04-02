Самойлова, объявившая о разводе с Джиганом, призывает не жалеть ее

Девушка заявила, что продолжит вести блог и рассказывать о своей жизни.

Об этом стало известно 2 апреля. Обо всем супруга Джигана Оксана Самойлова написала в Instagram-аккаунте. Она заявила, что они действительно собираются разводится. Девушка призналась, что понимала – расставание неизбежно. Сейчас ей не хочется, чтобы подписчики ее жалели, ведь Самойлова считает себя молодой, сильной и умной.

Молодая мама четырех детей заявила, что продолжит рассказывать о своей жизни и постарается не демонстрировать негативные эмоции. Напоминаем, что Самойлова и Джиган были вместе десять лет, у них недавно родился сын Давид. После этого рэпера начали обвинять в изменах и неадекватном поведении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Джиган и Самойлова продают дом за 140 млн рублей. Трехэтажный особняк площадью 750 квадратных метров ищет нового хозяина.