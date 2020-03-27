Джиган и Самойлова продают дом за 140 млн рублей

Трехэтажный особняк площадью 750 квадратных метров ищет нового хозяина.

Об этом стало известно сегодня, 27 марта. Обо всем сообщается на одном из сайтов по продаже недвижимости. Рэпер Джиган и его супруга никак не комментируют данные, но фотографии в объявлении совпадают с теми, которые выкладывала Оксана Самойлова. Особняк площадью 750 квадратных метров хотят продать за 140 миллионов рублей, сообщает Teleprogramma.pro.

В нем есть четыре спальни, кинотеатр, сауна, хамам, бассейн, пристройка для прислуги, гараж на две машины и парковка. Напоминаем, что ходят слухи о разводе Джигана и Самойловой из-за ужасного поведения артистка. Он якобы изменял и избивал супругу, которая недавно родила ему четвертого ребенка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что супруга Джигана сняла обручальное кольцо. Оксана Самойлова после семейного скандала посвятила себя детям. Звезда старается сделать все, чтобы малыши не пострадали из-за сложившейся ситуации.