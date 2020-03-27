Джиган и Самойлова продают дом за 140 млн рублей

Джиган и Самойлова продают дом за 140 млн рублей
Самойлова и Джиган. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Трехэтажный особняк площадью 750 квадратных метров ищет нового хозяина.

Об этом стало известно сегодня, 27 марта. Обо всем сообщается на одном из сайтов по продаже недвижимости. Рэпер Джиган и его супруга никак не комментируют данные, но фотографии в объявлении совпадают с теми, которые выкладывала Оксана Самойлова. Особняк площадью 750 квадратных метров хотят продать за 140 миллионов рублей, сообщает Teleprogramma.pro.

В нем есть четыре спальни, кинотеатр, сауна, хамам, бассейн, пристройка для прислуги, гараж на две машины и парковка. Напоминаем, что ходят слухи о разводе Джигана и Самойловой из-за ужасного поведения артистка. Он якобы изменял и избивал супругу, которая недавно родила ему четвертого ребенка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что супруга Джигана сняла обручальное кольцо. Оксана Самойлова после семейного скандала посвятила себя детям. Звезда старается сделать все, чтобы малыши не пострадали из-за сложившейся ситуации.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
джиган дом оксана самойлова
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Джиган и Самойлова продают дом за 140 млн рублей
В Петербурге воспитателя обвиняют в гибели ребенка в детском саду
Малышева прокомментировала попытки скрыть правду о коронавирусе в России
Швейцарцы возмутились из-за слов о бесполезной российской помощи Италии
Петербуржцы уверяют, что в метро, как и раньше много людей
Россиян просят не путешествовать по стране
В Петербурге арестовали майора полиции из-за мошенничества
На Туристской после ДТП вырезали человека из машины