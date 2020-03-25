Супруга Джигана сняла обручальное кольцо

Супруга Джигана сняла обручальное кольцо
Самойлова и Джиган. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Супруга российского рэпера Джигана поделилась с подписчиками кадрами, на которых запечатлела себя и новорожденного сына Давида у зеркала. На безымянном пальце правой руки отсутствовало обручальное кольцо.

Оксана Самойлова после семейного скандала посвятила себя детям. Звезда старается сделать все, чтобы малыши не пострадали из-за сложившейся ситуации.

Накануне 31-летняя многодетная мама опубликовала трогательное фото с ребенком и дала понять, что не простила мужа.

Жена рэпера долгое время не была активна в соцсетях в связи с конфликтом. Супруги поссорились из-за неадекватного поведения Джигана, а после он оказался в реабилитационной клинике.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Митя Фомин хотел стать донором спермы. Соответствующее заявление он сделал в соцсети.

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Супруга Джигана сняла обручальное кольцо
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