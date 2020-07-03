В Колпинском районе нашли артснаряд времен ВОВ

В Колпинском районе нашли артснаряд времен ВОВ
Снаряд времен ВОВ. Фото: архив ГУ МЧС России по Петербургу

В Колпинском районе Петербурга нашли взрывоопасный предмет.

Как сообщили в ГУ МЧС России по городу, опасный предмет нашли на территории поселка Саперный, в лесополосе у железнодорожной станции Усть-Тосненская.

Специалисты установили, что это артиллерийский снаряд калибром 203 мм времен Великой Отечественной войны. Силами Западного военного округа опасная находка была вывезена для дальнейшей утилизации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец на дачном участке обнаружил предмет, похожий на снаряд. На место прибыли сотрудники МЧС, которые подтвердили – перед ними артиллерийский снаряд времен ВОВ.

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В Колпинском районе нашли артснаряд времен ВОВ