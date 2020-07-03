На Московском вокзале по горячим следам раскрыли кражу сумки, в которой было 250 тысяч рублей

Внутри дорожного саквояжа находились денежные средства в российской и иностранной валюте на сумму около 250 тыс. рублей, планшет и личные вещи. Злоумышленник успел потратить только 15 тыс. рублей на дорогой алкоголь. Фото: пресс-служба УТ МВД РФ по СЗФО

Внутри дорожного саквояжа находились денежные средства в российской и иностранной валюте на сумму около 250 тыс. рублей, планшет и личные вещи. Злоумышленник успел потратить только 15 тыс. рублей на дорогой алкоголь. Фото: пресс-служба УТ МВД РФ по СЗФО

На Московском вокзале в Северной столице по горячим следам раскрыли кражу сумки, в которой было 250 тысяч рублей наличными.

К транспортным полицейским за помощью обратился москвич, приехавший в Петербурге отдохнуть. В суете и спешке он оставил саквояж на парапете и вспомнил об исчезновении сумки только на следующий день. Оказалось, что личное имущество присвоил 48-летний разнорабочий, уроженец Ленобласти.

Мужчина сразу же нашел «применение» деньгам и к моменту задержания успел потратить 15 тысяч рублей на алкоголь. Кроме денег, в сумке находились планшет и личные вещи — все это осталось нетронутым. Тем не менее, по факту кражи возбуждено уголовное дело.