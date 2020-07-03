В Петербурге наркокурьер использовал для прикрытия костюм доставщика еды

По версии полиции, молодой человек ранее для расфасовки и дальнейшего сбыта получил около 1 килограмма психостимуляторов. Устанавливается источник приобретения «товара». Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

По версии полиции, молодой человек ранее для расфасовки и дальнейшего сбыта получил около 1 килограмма психостимуляторов. Устанавливается источник приобретения «товара». Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

На Малой Балканской улице в Петербурге задержали 18-летнего уроженца Кемеровской области, ранее судимого за незаконное хранение наркотиков. Юноша находился в состоянии опьянения, схожего с наркотическим.

При себе молодой человек имел пакетик с неизвестным белым веществом, экспертиза установила, что это были 2 грамма амфетамина. Выяснилось, что задержанный фасует и доставляет различные наркотики. Для осуществления преступной деятельности он арендовал гараж в Купчино, на Софийской улице.

При обыске в гараже изъяли почти 850 граммов расфасованного амфетамина и другие улики, свидетельствующие о преступной деятельности. Среди прочего, полицейские обнаружили сумку и одежду с логотипами популярной компании, доставляющей еду. Вероятно, наркокурьер использовал эту форму для прикрытия. Сейчас полицейские разыскивают соучастников молодого человека.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге перед судом предстанут трое наркоторговцев.