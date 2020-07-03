В Петербурге будут судить троих наркоторговцев

В Петербурге будут судить троих наркоторговцев
Наркоторговцы приобретали метадон, расфасовывали его, а потом сбывали зависимым людям, получая оплату на банковские карты. Фото: pixabay.com

Заместитель прокурора Северной столицы Дмитрий Харченков признал виновными троих горожан, занимавшихся сбытом наркотиком в крупном размере.

За тремя петербуржцами числится три сбыта и столько же покушений на сбыт запрещенных веществ. В деле есть отягчающие обстоятельства — мужчины действовали в составе организованной группы, а наркотики продавались в крупном размере.

По информации правоохранителей, в прошлом году житель Северной столицы организовал группу, участники которой покупали и перепродавали метадон. В сентябре 2019-го деятельность преступников пресекли, при обыске у злоумышленников изъяли 90 грамм опасного вещества. Уголовное дело передано в Красносельский районный суд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что несовершеннолетнюю дочь бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева подозревают в продаже наркотиков.

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