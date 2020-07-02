Дочь экс-футболиста «Зенита» Малафеева обвиняется в сбыте наркотиков

16-летняя девушка должна пройти необходимое обследование.

Об этом стало известно сегодня, 2 июля. Обо всем сообщает «Пятый канал». Дочь экс-вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева обвиняется в распространении наркотиков. Суд принял решение о проведении судебно-психиатрической экспертизы, удовлетворив тем самым ходатайство следствия. Подросток уже помещена в стационар.

Напоминаем, что Ксению задержали в марте 2020 года. По предварительным данным, она пыталась продать несколько таблеток экстази. Девушка является дочерью известного футболиста от первого брака – ее мать трагически умерла в аварии в 2011 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец выкинул рюкзак с наркотиками при полицейских и попался. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств.