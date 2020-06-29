Петербуржец выкинул рюкзак с наркотиками при полицейских и попался

В Петербурге задержали мужчину с наркотиками. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге задержали мужчину с наркотиками. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Во Фрунзенском районе Петербурга задержали 25-летнего местного жителя. Мужчина пытался избавиться от рюкзака с наркотиками.

Петербуржца остановили в ночь на 27 июня за административное правонарушение. Патрульно-постовая служба полиции заметила, как он выкинул рюкзак. Внутри него при осмотре были обнаружены неизвестные вещества растительного происхождения.

«Согласно заключению экспертизы изъятое является наркотическим средством каннабис (марихуана), массой 132,5 грамма», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Кубинской улице в Московском районе Петербурга задержали 25-летнего мужчину. В его портфеле обнаружили 763 грамма наркотика.