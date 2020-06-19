На Кубинской улице задержали петербуржца, который перевозил 760 граммов наркотиков

Сотрудники ДПС отправили подозрительный груз на экспертизу, которая показала, что петербуржец перевозил 763 грамма МДМА. Фото: Baltphoto

Сотрудники ДПС отправили подозрительный груз на экспертизу, которая показала, что петербуржец перевозил 763 грамма МДМА. Фото: Baltphoto

В ночь на пятницу, 19 июня, в Московском районе Северной столицы инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль. В салоне иномарки находился подозрительный пассажир, который, как выяснилось, вез с собой почти килограмм наркотиков.

Инцидент произошел в 2:33 минуты возле дома №5 по Кубинской улице. Сотрудники дорожно-постовой службы остановили Киа CERATO. Проверяя документы водителя, инспекторы заметили на заднем сиденье пассажира с признаками наркотического опьянения. Мужчина сильно нервничал и даже попытался сбежать, прихватив свой портфель и сумку.

Стражи порядка оперативно задержали беглеца и, осмотрев его личные вещи, изъяли из портфеля подозрительный сверток. Экспертиза установила, что 25-летний житель Северной столицы перевозил 763 грамма МДМА, запрещенного вещества. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Петербурга проведет 5,5 лет в колонии строгого режима за сбыт крупной партии наркотиков.