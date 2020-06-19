На Кубинской улице задержали петербуржца, который перевозил 760 граммов наркотиков

На Кубинской улице задержали петербуржца, который перевозил 760 граммов наркотиков
Сотрудники ДПС отправили подозрительный груз на экспертизу, которая показала, что петербуржец перевозил 763 грамма МДМА. Фото: Baltphoto

В ночь на пятницу, 19 июня, в Московском районе Северной столицы инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль. В салоне иномарки находился подозрительный пассажир, который, как выяснилось, вез с собой почти килограмм наркотиков.

Инцидент произошел в 2:33 минуты возле дома №5 по Кубинской улице. Сотрудники дорожно-постовой службы остановили Киа CERATO. Проверяя документы водителя, инспекторы заметили на заднем сиденье пассажира с признаками наркотического опьянения. Мужчина сильно нервничал и даже попытался сбежать, прихватив свой портфель и сумку.

Стражи порядка оперативно задержали беглеца и, осмотрев его личные вещи, изъяли из портфеля подозрительный сверток. Экспертиза установила, что 25-летний житель Северной столицы перевозил 763 грамма МДМА, запрещенного вещества. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Петербурга проведет 5,5 лет в колонии строгого режима за сбыт крупной партии наркотиков.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кубинская улица московский район наркотики санкт-петербург УГИБДД
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге скончался от COVID-19 завотделением больницы Святого Георгия
На Кубинской улице задержали петербуржца, который перевозил 760 граммов ...
Агрессивная петербурженка получила условный срок за удар полицейского
Путин учредил медаль Луки Крымского и орден Пирогова
«Что-то не поделил с таксистом»: спорящие водители перегородили ...
Эксперты Роскачества дали советы по выбору правильной черешни
Россиянам разрешили загорать и купаться без масок
Начались продажи китайского аналога «Гелендвагена»