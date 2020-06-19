За сбыт крупной партии наркотиков петербуржцу дали почти 6 лет «строгача»

Суд Выборгского района Петербурга вынес приговор в отношении мужчины, которого обвинили в сбыте наркотиков в крупном размере.

По данным следствия, житель занимался распространением запрещенных веществ . В ходе проведенного обыска по адресам его жительства было изъято более килограмма наркотика, а также иные предметы и вещества.

Как сообщили на сайте прокуратуры города, по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Суд признал мужчину виновным, ближайшие пять лет и шесть месяцев злоумышленник проведет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании в Ленобласти двух мужчин, организовавших производство наркотиков.