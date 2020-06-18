В Ленобласти задержали двух мужчин, организовавших производство наркотиков

В Ленобласти задержали двух мужчин, организовавших производство наркотиков
Полицейские задержали двух мужчин. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Кингисеппсоком районе Ленобласти задержали двух мужчин, которые подозреваются в производстве наркотиков.

Запрещенные вещества были обнаружены в одном из домов по улице Зеленогорская после пожара. Кроме того, правоохранители изъяли из сгоревшей постройки химическую посуду и прекурсоры.

Как сообщили в Глав ном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, по данному факту было возбуждено уголовное дело.

В ходе проведения розыскных мероприятий стражи порядка задержали двух мужчин 29 и 27 лет, которые организовали производство наркотического средства. Одному из них назначена подписка о невыезде, второго заключили под стражу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у постояльца гостиницы на Васильевском нашли пакет с наркотиками. Уголовное дело возбудили по статье «покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти ленобласть наркотики
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