В Петербурге со дна Малой Невы достали снаряд времен войны

На предмет, напоминающий военный боеприпас наткнулись сегодня утром, 3 июля, в Петроградском районе. Именно там в Малой Неве велись земляные работы по углублению дна. Снаряд, вместе с грунтом, достали экскаватором.

Информацию об опасной находке передали в дежурную часть Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Специалисты сразу же приехали на указанный адрес. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Территорию рядом с находкой оцепили, а граждан отвели на безопасное расстояние. Все работы временно прекратились.

В ходе обследования боеприпаса, специалисты-взрывотехники определили, что перед ними 57-миллиметровый снаряд артиллерии, оставшийся лежать на дне реки еще со времен войны 1941-1945 годов. Отмечено, что снаряд был в состоянии сильного ржавления.

Боеприпас забрали и вывезли на специальный полигон, где подвергнут безопасному уничтожению.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпинском районе нашли артснаряд времен ВОВ.