Гендиректор «Зенита» прокомментировал информацию о том, что Кокорин сыграет против команды за 40 миллионов рублей

Гендиректор «Зенита» прокомментировал информацию о том, что Кокорин сыграет против команды за 40 миллионов рублей
Александр Медведев, гендиректор "Зенита". Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Футболист петербургского клуба «Зенит» Александр Кокорин находится в аренде у ФК «Сочи». Уже в среду, 8 июля, состоится матч между вышеупомянутыми командами в рамках 27 тура Российской Премьер-Лиги.

Согласно договору, заключенному между клубами, Кокорин может сыграть в этом матче в случае, если руководство «Сочи» заплатит определенную денежную сумму. О том, что в пункте документа значится цифра в 40 миллионов рублей ранее сообщал Metaratings.

На вопрос о данном условии договора ответил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. Подробностей рассказывать он не стал, но развеял слухи насчет 40 миллионов. Медведев объяснил, что данная сумма не соответствует действительности, и даже рядом не стоит с той, что прописана в контракте. Об этом сообщает Спорт24.Ru.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выход Кокорина на поле в матче против «Зенита» находится под вопросом.

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