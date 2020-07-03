Сябитова объяснила, почему стоит встречаться с тремя мужчинами одновременно

Такой хитрый ход позволит увеличить шансы на замужество.

Телеведущая Роза Сябитова решила дать россиянкам ценный совет. Его она опубликовала сегодня, 3 июля, в своем личном аккаунте в Instagram.

По логике свахи из нашумевшего шоу «Давай поженимся», от одного партнера заветного кольца на пальце можно не дождаться. В случае отношений с двумя мужчинами, постоянно будут возникать сомнения, кто же из них наиболее подходящий. А вот, если вступить в отношения с тремя мужчинами, то есть большая вероятность, что кто-то из них все же сделает долгожданное предложение руки и сердца.

Безусловно, интересно было бы услышать мужское мнение на этот счет, но Сябитова уверяет — представители сильного пола не стремятся заполучить одиноких женщин, они хотят стать одними из первых в очереди на пути к её сердцу.

В комментариях под постом собралось много разных мнений. Кто-то считает подобное поведение неприемлемым, а кто-то с грустью интересуется, где же взять этих троих.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сябитова рассказала, как уличить мужчину в обмане.