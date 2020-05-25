Сябитова рассказала, как уличить мужчину в обмане

Телеведущая Роза Сябитова решила поговорить о том, как узнать, когда мужчина лжет. А честных среди представителей сильного пола, по ее словам, нет.

В своем Instagram-аккаунте телесваха рассказала, что мужчинам нужны женщины, чтобы любить, уважать и обманывать. Она также раскрыла и основной ход лгунов: они начинают все отрицать и обвинять в ответ.

«Все мужчины лгут и делают это постоянно», — заявила телеведущая.

Подписчики оказались в некотором недоумении после таких высказываний. Кто-то написал, что не понимает — зачем продолжать отношения с человеком, который начал тебя обманывать. Другие считают, что если между людьми есть чувства, то и врать незачем.

Большинство поклонников Сябитовой сошлись во мнении, что учить жизни могут только те, у кого счастливый брак. Некоторые вменяли свахе вину, что сама она так и не смогла построить крепкую семью.

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