Гузеева призналась, что стала замечать внимание мужа к худым подружкам

Гузеева призналась, что стала замечать внимание мужа к худым подружкам
Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_

Популярная телеведущая Лариса Гузеева столкнулась с проблемой в браке. Она рассказала, что муж смотрит на ее подруг.

Такое признание актриса сделала в рамках своего нового проекта. Она побеседовала с героиней передачи, которая страдает от лишнего веса. По словам 21-летней девушки, близкие посмеивались над ее полнотой, она же назло перестала ограничивать себя во вредной пище.

Гузеева посоветовала девушке взять себя в руки и пересмотреть рацион. Она призналась, что в прошлом имела проблемы с лишним весом. Тогда телеведущая замечала, что муж засматривается на стройных подруг. По ее словам, с тех пор она начала следить за собой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лариса Гузеева заставила супруга молиться на холодильник. Ролик актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Подписчики по достоинству оценили юмор супружеской пары.

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