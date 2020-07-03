Геннадий Хазанов отрицает информацию о госпитализации

Он уверяет, что не вызывал врачей из-за своего плохого самочувствия.

Об этом стало известно сегодня, 3 июля. Обо всем сообщает ТАСС, которому удалось связаться с артистом. Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов заявил, что чувствует себя нормально и никаких врачей он не вызывал. Он подчеркнул, что у него все в порядке.

Напоминаем, что Telegram-канал Mash писал, будто Хазанова госпитализировали, но по какой причине – не уточнялось. Информацию опубликовали СМИ, которые ссылались на собственные источники.

Зрителям актер полюбился по ролям в «Кавказской пленнице», «Снежной королеве» и прочих, а также благодаря сатирическим номерам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно о госпитализации Аниты Цой с коронавирусом. Сейчас Цой находится в одной из столичных городских больниц с подтвержденным диагнозом.