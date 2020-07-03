Макгрегор посочувствовал Нурмагомедову, узнав о смерти его отца

Макгрегор посочувствовал Нурмагомедову, узнав о смерти его отца
Конор МакГрегор. Фото: instagram.com/thenotoriousmma

Боец убежден, что отец очень гордился сыном.

Об этом стало известно сегодня, 3 июля. Обо всем боец UFC Конор Макгрегор написал в своем Twitter-аккаунте. Он отметил, что Абдулманап Нурмагомедов был «преданным сторонником спорта», а также «легендой». Боец подчеркнул, что соболезнует и сочувствует Хабибу, который потерял отца. Макгрегор подчеркнул, что уверен – тренер ушел из жизни «с сердцем, полным гордости, зная, что ты продолжишь наследие».

Напоминаем, что отец Хабиба Нурмагомедова заболел коронавирусом Ему удалось прийти в себя, но затем он угодил в реанимацию из-за осложнений. О кончине рассказал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве скончался отец Хабиба Нурмагомедова. Грустные известия сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. От лица всего народа республики он принес искренние соболезнования семье Нурмагомедова.

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