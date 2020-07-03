В Красносельском районе нашли артиллерийский снаряд ВОВ

В Красносельском районе нашли артиллерийский снаряд ВОВ
Снаряд уже вывезли на полиго. Фото: МЧС РФ

Боеприпас уже вывезли с территории города на полигон.

Об этом стало известно сегодня, 3 июля. Обо всем сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. Снаряд временем ВОВ нашли во время земляных работ на улице Ломоносова. На место вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые вывезли боеприпас диаметром 120 миллиметров на полигон для дальнейшего уничтожения. В результате никто не пострадал.

Спасатели просят петербуржцев при обнаружении подозрительных предметов обращаться в МЧС. Для этого нужно позвонить на номер «112» или «101».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге со дна Малой Невы достали снаряд времен войны. Территорию рядом с находкой оцепили, а граждан отвели на безопасное расстояние. Все работы временно прекратились.

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