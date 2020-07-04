В Петербурге за сутки на коронавирус проверили 19,5 тысяч человек

В Петербурге ежедневно проводятся обследования на коронавирус. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге ежедневно проводятся обследования на коронавирус. Фото: gov.spb.ru

За последние сутки в Петербурге 19 тыс. 532 человека прошли обследование на наличие коронавирусной инфекции.

Под наблюдением медиков остаются 1 тыс. 710 человек. Из них 83 размещены в обсерваторе, 758 отправлены на самоизоляцию, 859 — контактные, сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга в субботу, 4 июля.

Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, получила 454 обращения. Звонки принимаются по номеру 122. Служба экстренных вызовов 112 обработало 110 обращений, служба скорой помощи — 38, полиция — 13.

О возвращении из другой страны в Россию сообщили 37 человек.

Волонтеры акции #мывместе за сутки получили 22 обращения. Помощь горожанам оказывают более 3 тыс. аккредитованных добровольцев. С конца марта они выполнили 21 тыс. 264 заявки. Попросить о помощи волонтеров можно на горячей линии 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с начала пандемии в России провели 20,7 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса.