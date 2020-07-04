В Петербурге выявили 271 новый случай коронавируса

В Петербурге выявили новые случаи коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге выявили новые случаи коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

За последние сутки в Петербурге подтвердили 271 случай коронавируса и 31 смерть. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в субботу, 4 июля.

С начала пандемии в городе заразились 25 тыс. 261 человек. Скончались 1 тыс. 303 заболевших, выздоровели свыше 19 тыс. пациентов. За последние сутки из больниц выписали 251 человека.

Россия занимает третье место по числу зараженных в мире. Инфекцию выявили у более чем 674 тыс. человек (плюс 6 632 за сутки). Выздоровели за весь период 446 тыс. 879 пациентов (плюс 8 986). Умерли 10 тыс. 27 зараженных (плюс 168).

По данным Роспотребнадзора, в России проведено свыше 20,7 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. За последние сутки тесты на COVID-19 сдали 301 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки 19 тыс. 532 человека прошли обследование на наличие коронавируса.