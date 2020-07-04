Ученый объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии

Ученый объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии
В Германии зафиксировано 108 смертей от вируса COVID-19 в пересчете на один миллион населения — это один из самых низких показателей в Европе и в мире. В Бельгии смертность составляет 843, во Франции — 458, в Великобритании — 648, в Италии — 576, в Швеции — 536. Фото: pixabay.com

Профессор Гарварда, врач-эпидемиолог Тобиас Курт объяснил, почему в Германии так мало смертей от коронавирусной инфекции.

Специалист считает, что причиной низкого уровня смертности стала укрепленная система здравоохранения. Это позволило Германии быть готовыми к встрече с пандемией. Также, по мнению Тобиаса Курта, страна смогла вовремя воспрепятствовать распространению опасной инфекции, предотвратив массовые заражения среди пожилых.

Как считает эпидемиолог, важным фактором для минимизации смертей от COVID-19 стала особенность немецкой жизни: пенсионеры редко проживают в одном доме с детьми и внуками, а значит, остаются в относительной безопасности. В южно-европейских странах, напомнил Курт, противоположная культура, приведшая к вспышке коронавируса среди стариков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что препарат «Ремдесивир» назвали «обнадеживающим» в лечении коронавируса.

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