Ученый объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии

Профессор Гарварда, врач-эпидемиолог Тобиас Курт объяснил, почему в Германии так мало смертей от коронавирусной инфекции.
Специалист считает, что причиной низкого уровня смертности стала укрепленная система здравоохранения. Это позволило Германии быть готовыми к встрече с пандемией. Также, по мнению Тобиаса Курта, страна смогла вовремя воспрепятствовать распространению опасной инфекции, предотвратив массовые заражения среди пожилых.
Как считает эпидемиолог, важным фактором для минимизации смертей от COVID-19 стала особенность немецкой жизни: пенсионеры редко проживают в одном доме с детьми и внуками, а значит, остаются в относительной безопасности. В южно-европейских странах, напомнил Курт, противоположная культура, приведшая к вспышке коронавируса среди стариков.
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