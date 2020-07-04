В России зарегистрировано 6,8 тысяч новых заражений коронавирусом за сутки

Информации о выздоровевших пока нет. Фото: pixabay.com

Информации о выздоровевших пока нет. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки на территории России было выявлено 6 791 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

У 32,4% новых пациентов с подтвержденным коронавирусом болезнь не проявляется клинически и обнаружена у контактных лиц. В общей сложности, число инфицированных SARS-CoV-2 с начала пандемии в России достигло 634 437 человек, коронавирус выявлен в каждом регионе страны.

Кроме того, по данным на утро 4 июля, за сутки скончались 104 пациента, зараженных опасной инфекцией. Всего количество смертей от коронавируса среди россиян выросло до 9 073 человек. Информации о выздоровевших сегодня в сообщении оперштаба не появилось.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице подтвердили 271 новый случай коронавируса и 31 летальный случай за сутки. Таким образом, число зараженных в Петербурге выросло до 25 261 человека.