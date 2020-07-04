В Ленобласти еще 51 человек заразился коронавирусом

В Ленинградской области за сутки зарегистрировали 51 случай коронавируса. Общее число зараженных достигло 4 тыс. 635.

Выздоровели с начала пандемии 4 тыс. 197 человек. За последние сутки из больниц выписали 7 пациентов, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса нового типа в России в субботу, 4 июля.

Новых смертей в регионе не зарегистрировано. За весь период в Ленобласти скончалось 34 зараженных.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. В России подтверждено более 674 тыс. случаев заражения. Лидируют по числу заболевших Москва (224 210), Московская область (58 766), Петербург (25 261), Нижегородская область (18 397) и Свердловская область (13 767). Коронавирус выявлен в 85 регионах России, скончались с начала пандемии свыше 10 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подтвердили 31 новую смерть от коронавируса.