Роспотребнадзор до конца года запретил массовые мероприятия для детей

До конца этого года Роспотребнадзор запретил детям отдыхать в лагерях на территории других регионов. Фото: pixabay.com

До конца этого года Роспотребнадзор запретил детям отдыхать в лагерях на территории других регионов. Фото: pixabay.com

До конца текущего года по требованию Роспотребнадзора запрещены массовые мероприятия в школах, детских садах и лагерях.

Также ведомство требует в обязательном порядке измерять детям температуру. Такие рекомендации введены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Глава Роспотребнадзора Анна Попова уже подписала соответствующее постановление, которое было опубликовано в пятницу, 3 июля.

Новые условия обязаны соблюдать все учреждения, работающие с детьми, включая игровые площадки в торговых центрах, аэропортах, а также детские спортивные секции. К примеру, в школах за классами необходимо закрепить отдельные кабинеты, где будут проходить все уроки. В средних образовательных учреждениях, как и в детских садах, должны быть доступны антисептики и регулярная дезинфекция.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о требованиях к работе детских лагерей на территории Ленобласти в период пандемии.