В Колпино от COVID-19 скончался врач поликлиники, целый месяц боровшийся за жизнь на ИВЛ

"Саша остается для нас примером безграничной преданности своей профессии, милосердия и мудрости. Мы запомним его неуемную энергию, жизнерадостность, высокие душевные и этические качества", - вспоминают его коллеги. Фото: pixabay.com

"Саша остается для нас примером безграничной преданности своей профессии, милосердия и мудрости. Мы запомним его неуемную энергию, жизнерадостность, высокие душевные и этические качества", - вспоминают его коллеги. Фото: pixabay.com

В Петербурге в пятницу, 3 июля, прошла церемония прощания с врачом Александром Анатольевичем Плужниковым, который долгое время боролся за жизнь, заразившись коронавирусной инфекцией в тяжелой форме.

Александр Плужников работал участковым врачом-терапевтом в поликлинике №71 в Колпино. Он посвятил медучреждению 27 лет жизни. 26 мая он почувствовал, что заболел, а 31 мая был госпитализирован в Военно-медицинскую академию, в которой учился на врача. Дважды Александра Анатольевича подключали к системе ИВЛ, коллеги боролись за его жизнь, как могли, но COVID-19, к сожалению, слишком истощил организм.

Печальная новость о гибели врача 29 июня появилась в социальных сетях Колпинского района. В сообщении отмечается, что врач был адептом здорового образа жизни, занимался спортом и правильно питался. У медика также осталась семья: жена, две дочери, собака и кошки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что переливание плазмы с антителами пациентам с тяжелой формой коронавируса показывает положительную динамику: это помогло выздороветь уже 60 пациентам в Петербурге.