В парке Сосновка утонул мужчина

В субботу, 4 июля, в петербургском парке Сосновка произошел несчастный случай. Там утонул человек.

На место происшествия прибыли водолазы. Утонувшим оказался 32-летний мужчина, сообщает 78.ru. На месте также находится его супруга. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Отметим, что в Ленобласти за месяц это уже не первый такой несчастный случай. Недавно сообщалось о том, что карьере во Всеволожском районе Ленобласти утонул молодой человек. Трагедия случилась в субботу, 20 июня под Всеволожском.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Роспотребнадзор опубликовал на своем официальном сайте список мест, которые являются пригодными для купания. Речь идет о водоемах, расположенных в Ленинградской области.