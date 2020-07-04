В Цюрихе амурская тигрица насмерть загрызла сотрудницу зоопарка

В Цюрихе амурская тигрица по кличке Ирина набросилась на сотрудницу зоопарка. Женщина получила смертельные ранения.

Инцидент произошел в зоопарке. Тигрица напала на женщину в вольере. Остальным сотрудником удалось выманить тигра из вольера, но было уже поздно — женщине оказали медицинскую помощь, но спасти ее не смогли. От полученных ранений она скончалась, сообщает РИА «Новости».

Сейчас проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Амурскую тигрицу изолировали. Что будет дальше с животным неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что тигрица, в зоопарке Бронкса (Нью-Йорк), заразилась новым вирусом. Тест четырехлетней малайской тигрицы по кличке Надиа показал положительный результат. По предварительным данным, хищника заразил работник, который ухаживал за кошачьими.