В нью-йоркском зоопарке тигрица заразилась коронавирусом

В нью-йоркском зоопарке тигрица заразилась коронавирусом
Тест четырехлетней малайской тигрицы по кличке Надиа показал положительный результат. Фото: Pixabay

Тигрица, в зоопарке Бронкса (Нью-Йорк), заразилась новым вирусом. Тест четырехлетней малайской тигрицы по кличке Надиа показал положительный результат.

По предварительным данным, хищника заразил работник, который ухаживал за кошачьими. При этом болезнь у сотрудника могла протекать бессимптомно, сообщает NBC со ссылкой на заявление зоопарка.

У сестры тигрицы Азур, а также у двух амурских тигров и трех африканских львов начался сухой кашель.

В Обществе по охране дикой природы (WCS) сообщили, что организация приняла меры профилактики для всего персонала, ухаживающего за животными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что черным кошкам труднее подавать сигналы об опасности своим сородичам из-за отсутствия «тревожных» белых пятен на ушах.

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