ВОЗ остановила испытания трех препаратов от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания гидроксихлорохина, лопинавира и ритонавира для лечения коронавируса.

В организации приняли рекомендацию Международного руководящего комитета Тестов солидарности. Ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир и ритонавир в различных комбинациях, в том числе с интерфероном, участвовали в первых Тестах солидарности, которые ВОЗ проводит с марта. . После четырех месяцев эксперты ВОЗ пришли к выводу, что эффективным из всех тестируемых лекарств оказался только ремдесивир. По последним данным, число зараженных в мире достигло 10 922 324 человек, зафиксировано 523 011 смертельных случая.

Вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань. Она была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. В марте Всемирная Организация Здравоохранения признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала среднюю стоимость лечения инфицированных коронавирусом пациентов в Петербурге. На всякий случай город готовится ко второй волне распространения новой инфекции. Об этом рассказал градоначальник Александр Беглов.