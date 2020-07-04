ВОЗ остановила испытания трех препаратов от COVID-19

ВОЗ остановила испытания трех препаратов от COVID-19
ВОЗ подтвердила эффективность "Ремдесивира" при лечении коронавируса. Фото: unsplash.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания гидроксихлорохина, лопинавира и ритонавира для лечения коронавируса.

В организации приняли рекомендацию Международного руководящего комитета Тестов солидарности. Ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир и ритонавир в различных комбинациях, в том числе с интерфероном, участвовали в первых Тестах солидарности, которые ВОЗ проводит с марта. . После четырех месяцев эксперты ВОЗ пришли к выводу, что эффективным из всех тестируемых лекарств оказался только ремдесивир. По последним данным, число зараженных в мире достигло 10 922 324 человек, зафиксировано 523 011 смертельных случая.

Вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань. Она была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. В марте Всемирная Организация Здравоохранения признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала среднюю стоимость лечения инфицированных коронавирусом пациентов в Петербурге. На всякий случай город готовится ко второй волне распространения новой инфекции. Об этом рассказал градоначальник Александр Беглов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 ВОЗ коронавирус
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На улице Орджоникидзе иномарка пробила ограждение и вылетела на «встречку»
ВОЗ остановила испытания трех препаратов от COVID-19
В Цюрихе амурская тигрица насмерть загрызла сотрудницу зоопарка
Жителей Ленобласти предупредили о грозе 5 июля
Jaguar и Suzuki не смогли разъехаться на 8-9 линии Васильевского острова
На КАД красный хэтчбек «встретился» с внедорожником
Адвокат заявил, что расследование по делу ДТП с Ефремовым еще на завершилось
Помятый каршеринг заметили посреди дороги на проспекте Науки