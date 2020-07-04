Трамп надеется, что вакцина от коронавируса появится «задолго до конца года»

Трамп надеется, что вакцина от коронавируса появится &#171;задолго до конца года&#187;
Президент США Дональд Трамп. Фото: Pixabay

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется вакцину от коронавируса создадут «задолго до конца года».

«Вероятно, у нас будет решения по лечению и вакцина задолго до конца года «, — отметил он, сообщает РИА «Новости».

В США зафиксировано более 2,83 миллиона случаев коронавируса, при этом почти 130 тысяч человек скончались.

Вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань. Она была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. В марте Всемирная Организация Здравоохранения признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала среднюю стоимость лечения инфицированных коронавирусом пациентов в Петербурге. На всякий случай город готовится ко второй волне распространения новой инфекции. Об этом рассказал градоначальник Александр Беглов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 дональд трамп коронавирус
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трамп надеется, что вакцина от коронавируса появится «задолго до конца ...
При пожаре на фабрике по производству красок в Баку пострадали шесть человек
«Зенит» может стать чемпионом уже сегодня
Голый испанский политик прогулялся перед камерой во время совещания
На ЗДС перевернулась фура: водитель заснул
Эксперты назвали самые популярные фильмы 1990-х годов
На улице Орджоникидзе иномарка пробила ограждение и вылетела на «встречку»
ВОЗ остановила испытания трех препаратов от COVID-19