Трамп надеется, что вакцина от коронавируса появится «задолго до конца года»

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется вакцину от коронавируса создадут «задолго до конца года».

«Вероятно, у нас будет решения по лечению и вакцина задолго до конца года «, — отметил он, сообщает РИА «Новости».

В США зафиксировано более 2,83 миллиона случаев коронавируса, при этом почти 130 тысяч человек скончались.

Вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань. Она была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. В марте Всемирная Организация Здравоохранения признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала среднюю стоимость лечения инфицированных коронавирусом пациентов в Петербурге. На всякий случай город готовится ко второй волне распространения новой инфекции. Об этом рассказал градоначальник Александр Беглов.