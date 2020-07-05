В России выявлено 6,7 тысяч новых зараженных коронавирусом

Коронавирус очень медленно и "с боем" сдает свои позиции. Фото: pixabay.com

Коронавирус очень медленно и "с боем" сдает свои позиции. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки на территории России выявлено 6 736 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах страны.

Отметим, что 2 005 пациентов с подтвержденным коронавирусом являются контактными лицами, у них отсутствуют клинические проявления инфекции. В общей сложности, с начала пандемии число заболевших COVID-19 в России достигло 681 251 пациента. Судя по статистике, снижение количества зараженных происходит медленно.

Кроме того, по состоянию на утро 5 июля в России зафиксировано 134 смерти от коронавируса, общее количество летальных случаев, таким образом, выросло 10 161 человека.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге снова наблюдается рост числа заражений COVID-19. За прошедшие сутки было зафиксировано 275 новых случаев, а также 45 смертей.