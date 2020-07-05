В Петербурге зафиксировано 275 новых случаев коронавирусной инфекции

Обновленные статистические данные по эпидемии появились сегодня, 5 июля. Информация опубликована на сайте оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

По состоянию на воскресенье, 5 июля, в Петербурге за сутки выявлено 275 новых случаев COVID-19. Скончались из-за тяжелого течения болезни и связанных с ней осложнений 45 человек. Побороть болезнь, выздороветь и выписаться из медицинских учреждений смогли 248 петербуржцев.

Всего за все время эпидемии, которая существует в Северной столице с марта, заболело 25536 граждан.

Всего по России официально зафиксировано 681251 случаев инфицирования патогеном.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 60 пациентов с коронавирусом вылечились после переливания плазмы. В общей сложности, донорскую кровь с антителами перелили 84 гражданам. В каждом случае замечены положительные изменения.