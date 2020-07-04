В Петербурге 60 пациентов с коронавирусом вылечились после переливания плазмы

Переливание плазмы актуально только для тех, кто уже заражен. Фото: pixabay.com

Переливание плазмы актуально только для тех, кто уже заражен. Фото: pixabay.com

В Петербурге 60 человек выздоровели после переливания им плазмы крови с антителами к коронавирусу. Об этом в субботу, 4 июля, сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

Всего донорскую плазму за два месяца получили 84 пациента, которые находились в критическом состоянии, им перелили 164 дозы крови с антителами. Отмечается, что они показывают положительную динамику,

Сегодня стало известно, что в Петербурге еще 271 человек заразился коронавирусом, вылечился 251 пациент. Число зараженных в городе достигло 25 261 человека. Вылечились 19 746 пациентов. Скончались 1303 человека.

Вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань. Она была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. В марте Всемирная Организация Здравоохранения признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала среднюю стоимость лечения инфицированных коронавирусом пациентов в Петербурге. На всякий случай город готовится ко второй волне распространения новой инфекции. Об этом рассказал градоначальник Александр Беглов.