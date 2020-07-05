В Ленобласти за сутки заразились коронавирусом еще 53 человека

По обновленным данным оперативного штаба, в Ленинградской области за минувшие сутки зарегистрировано еще 53 пациента с новой коронавирусной инфекцией.

Также по данным на 5 июля на территории Ленобласти было выписано пять человек, успешно победивших COVID-19. Таким образом, общее количество случаев заражения коронавирусом в 47 регионе с начала пандемии достигло 4 688 человек, а число выздоровевших пациентов — 4 202.

Летальных случаев, к счастью, за последние сутки не зафиксировали. Всего за время пандемии в Ленобласти погибли 34 человека. Отметим, что эпидемиологическая ситуация в регионе более позитивная, поэтому ограничения там снимаются быстрее, чем в Петербурге.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на территории России за последние сутки зарегистрировано 6 736 новых коронавирусных больных.