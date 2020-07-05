Ученые выяснили, что бег помогает при язвенной болезни желудка

Ученые выяснили, что бег помогает при язвенной болезни желудка
Бег весьма полезен. Фото: Pixabay

Спортивные тренировки могут помочь подлечить беспокоящий орган.

Как выяснилось, физические нагрузки провоцируют выработку глюкокортикоидных гормонов. Именно они обладают лечебными свойствами в случае язвенных заболеваний. Об этом сообщила директор института физиологии имени И. П. Павлова РАН Людмила Филаретова.

Специалистами установлено, что для появления язвы могут быть две причины. Ее появление может спровоцировать стресс или прием лекарственных препаратов, негативно влияющих на желудок. Такими негативными эффектами обладают некоторые обезболивающие.

Ученые провели эксперимент на лабораторных крысах, создав с ними несколько экспериментальных групп. В одной группе крыс заставляли заниматься на беговой дорожке, а других нет (они могли это делать исключительно по желанию). Выяснилось, что от скорости, количества и качества тренировок зависит и количество выделяемых гормонов, которые препятствуют развитию язвы.

Поэтому, чем продуктивнее физические занятия, тем лучше гормоны будут влиять на воспаления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор считает занятия спортом в масках безопасными.

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