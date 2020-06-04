Роспотребнадзор считает занятия спортом в масках безопасными

Граждан просят все время носить средства индивидуальной защиты.

Об этом стало известно сегодня, 4 июня. Обо всем сообщает Telegram-канал сайта стопкоронавирус.рф со ссылкой на Роспотребнадзор. Граждане просят гулять и заниматься спортом в медицинских масках и перчатках, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Эксперты утверждают, что средства индивидуальной защиты ничем не опасны. Они также отмечают, насколько важно дышать свежим воздухом, но без масок пока что никак.

Подчёркивается, что в случае недомоганий нужно обратиться к врачу и выяснить причину. Возможно, они связаны с хроническими заболеваниями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Роспотребнадзоре заявили, что новая пандемия неизбежна. Она отметила, что вспышка новой пандемии неизбежна и ее возникновение «абсолютно очевидно в той или иной форме». Глава Роспотребнадзора также добавила, что пока неизвестно, кого затронет еще одна пандемия, однако план действий в любом случае должен быть выработан.