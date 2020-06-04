В Роспотребнадзоре заявили, что новая пандемия неизбежна

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человечеству не удастся избежать новой пандемии.

По словам Поповой, которые приводит РИА Новости, власти должны разработать алгоритм действий при следующей пандемии, основываясь на текущем опыте борьбы с коронавирусной инфекцией.

Она отметила, что вспышка новой пандемии неизбежна и ее возникновение «абсолютно очевидно в той или иной форме». Глава Роспотребнадзора также добавила, что пока неизвестно, кого затронет еще одна пандемия, однако план действий в любом случае должен быть выработан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, от чего зависят сроки наступления второй волны коронавируса. Срок наступления новой волны коронавируса зависит от погодных условий. Специалист подчеркнула, что интенсивность всплеска заболевания все равно будет меньше.