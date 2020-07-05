В Израиле назвали «экстренной» ситуацию с коронавирусом

Сейчас счет ежедневных заражений в Израиле идет на тысячи. Фото: pixabay.com

Сейчас счет ежедневных заражений в Израиле идет на тысячи. Фото: pixabay.com

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что из-за ухудшившейся эпидемиологической ситуации страна находится на грани ввода дополнительных ограничений.

Об этом Нетаньяху заявил в воскресенье, 5 июля, в ходе заседания кабинета министров Израиля. Глава правительства считает, что вторая волна коронавирусной инфекции является вызовом для государственной системы здравоохранения. По словам политика, Израиль сейчас находится в «экстренной» ситуации.

Отметим, что уже неделю среди израильтян неумолимо растет количество заражений коронавирусом. В последние два дня число ежедневных случаев инфицирования превышает тысячу человек, даже во время первой волны статистика была менее печальной. Скорее всего, Израилю придется вернуться к строгому карантину.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за день зафиксировано 6,7 тысяч заражений COVID-19.