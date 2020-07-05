«Зенит» обыгрывает «Краснодар» после первого тайма

&#171;Зенит&#187; обыгрывает &#171;Краснодар&#187; после первого тайма
От исхода матча зависит многое. Фото: Pixabay

Счет 2:1 в пользу «сине-бело-голубым».

Матч проходит сегодня, 5 июля, на стадионе «Краснодар» в рамках Российской Премьер-лиги. На поле встретились местная команда и «Зенит» – матч решит, станет ли петербургский клуб чемпионом досрочно. Счет удалось открыть уже на пятой минуте – мяч забил Сердар Азмун. Через время счет сравнял Даниил Уткин. У «Зенита» появилась возможность вырваться вперед во время пенальти – Артем Дзюба реализовал момент и принес своей команде очко.

Пока что у клуба есть все шансы победить, хотя «Краснодар» на протяжении первой половины встречи чаще владели мячом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Краснодаром». Он отметил, что с командой всегда были интересные матчи, но как сложится эта игра прогнозировать трудно.

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