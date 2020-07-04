Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Краснодаром»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Краснодаром».

Он отметил, что «Краснодаром» всегда были интересные матчи, но как сложится эта игра прогнозировать трудно.

«Это достаточно опытная и сыгранная команда, которая всегда старается контролировать мяч, действовать с позиции силы. С ними всегда интересно играть», — рассказал Семак, сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

Напомним, в воскресенье, 5 июля, «Зенит» на выезде сыграет с «Краснодаром». У сине-бело-голубых в случае победы есть шанс досрочно стать чемпионами, если «Локомотив» потеряет очки в матче командой «Сочи».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист Артем Дзюба поделился с болельщиками своими целями на будущее. В первую очередь 31-летний форвард петербургского клуба «Зенит» заявил, что не ощущает себя на свой возраст.