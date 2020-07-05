Актер сериала «Папины дочки» угодил в больницу

Артист пока что не раскрывает всех подробностей, но обещал держать поклонников в курсе всех событий.

Об этом стало известно 5 июля. Обо всем российский актер Михаил Казаков рассказал в своем Instagram-аккаунте. Он выложил фотографию, на которой видны перебинтованные ноги. Под снимком написано: «Добро пожаловать в мой новый мир». Артист не стал делиться подробностями случившегося, но пообещал опубликовать скоро новый пост, в котором прояснит ситуацию. Судя по всему, Казаков получил серьезные травмы ног – возможно, он упал или. Поклонники посочувствовали артисту и поделились историями из жизни.

«Ой-ой-ой! У меня муж в 2013-м году упал с крыши, по лестнице начал спускаться и не так наступил, и полетел. Левая нога в этом же месте, открытый перелом»,

— пишет одна из пользовательниц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Геннадий Хазанов отрицает информацию о госпитализации. Он уверяет, что не вызывал врачей из-за своего плохого самочувствия.