Актер сериала «Папины дочки» угодил в больницу

Актер сериала &#171;Папины дочки&#187; угодил в больницу
Артист поделится подробностями в следующий раз. Фото: instagram.com / @kazakovfly

Артист пока что не раскрывает всех подробностей, но обещал держать поклонников в курсе всех событий.

Об этом стало известно 5 июля. Обо всем российский актер Михаил Казаков рассказал в своем Instagram-аккаунте. Он выложил фотографию, на которой видны перебинтованные ноги. Под снимком написано: «Добро пожаловать в мой новый мир». Артист не стал делиться подробностями случившегося, но пообещал опубликовать скоро новый пост, в котором прояснит ситуацию. Судя по всему, Казаков получил серьезные травмы ног – возможно, он упал или. Поклонники посочувствовали артисту и поделились историями из жизни.

«Ой-ой-ой! У меня муж в 2013-м году упал с крыши, по лестнице начал спускаться и не так наступил, и полетел. Левая нога в этом же месте, открытый перелом»,

— пишет одна из пользовательниц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Геннадий Хазанов отрицает информацию о госпитализации. Он уверяет, что не вызывал врачей из-за своего плохого самочувствия.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
актер госпитализация папины дочки
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Актер сериала «Папины дочки» угодил в больницу
Павел Прилучный отправился на отдых с детьми и Мирославой Карпович
Собчак объяснила, почему Ефремов отказывается признавать вину в ДТП
Малышева улетела в Нью-Йорк
Эксперты рассказали, чем опасна клубника
Пелагея не может петь после развода с хоккеистом Телегиным
Ученые требуют признать передачу коронавируса по воздуху
Стоматологи призвали обращать внимание на состояние языка