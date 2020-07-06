Коронавирус мог «спать» по всему миру до вспышки в Ухане

Исследователь Оксфордского Университета доктор Томас Джефферсон выдвинул новую версию о происхождении коронавируса. Он уверен, инфекция находилась в спящем состоянии по всему миру задолго до вспышки эпидемии в Ухане.

«Я думаю, вирус уже был здесь, здесь — то есть везде. Мы возможно столкнулись с дремлющим вирусом, который был активирован из-за условий окружающей среды», — сказал он в интервью изданию The Daily Telegraph.

По словам ученого, существуют свидетельства того, что коронавирус появился в других странах до массовых заболеваний в Китае. Так, на прошлой недели испанские эпидемиологи сообщили, что возбудитель коронавируса SARS-CoV-2 был найден в сточных годах в марте 2019. Следы инфекции также были обнаружены в сточных водах Милана, Турина и Флорианополиса.

Джефферсон предположил, что активировать возбудитель могли плотность мирового населения или условия окружающей среды. Именно на этом он советует сосредоточить изучение.

Вспышка неизвестной пневмонии была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Ученые установили, что возбудитель заболевания — коронавирус нового типа. В марте 2020 года ВОЗ объявила, что ситуацию в мире можно охарактеризовать как пандемию. Общее число зараженных в мире превышает 11,3 млн, скончались более 530 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ВОЗ рассказали о новом пике пандемии коронавируса.