ВОЗ заявила о новом пике первой волны пандемии коронавируса

Мы можем оказаться в ситуации, когда у нас будет высокая эндемичность вируса, или постоянный уровень заболеваемости, возможно, даже более высокий, чем нам хотелось бы», — отметил эксперт. Фото: pixabay.com

Мы можем оказаться в ситуации, когда у нас будет высокая эндемичность вируса, или постоянный уровень заболеваемости, возможно, даже более высокий, чем нам хотелось бы», — отметил эксперт. Фото: pixabay.com

Глава программы по чрезвычайным ситуации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан заявил, что сейчас в некоторых странах наблюдается повторное прохождение пика заболеваемости.

Тем не менее, специалист считает, что это нельзя назвать второй волной пандемии коронавирусной инфекции. Однако полной уверенности в том, что новой вспышки распространения заболевания удастся избежать, к сожалению, нет. Ученые в своих предположениях основываются лишь на уже имеющейся информации о коронавирусах и респираторных вирусах, передает слова Райана РИА Новости.

Представитель ВОЗ отметил, что эпидемиологическая ситуация вновь ухудшается в странах, которые не сумели в нужной степени подавить вирус.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению немецкого эпидемиолога, коронавирус может иметь долгосрочные последствия для здоровья.