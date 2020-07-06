Из квартиры на Богатырском вынесли драгоценности и алкоголь на миллион

Из квартиры на Богатырском вынесли драгоценности и алкоголь на миллион
Из квартиры похитили часы, украшения и алкоголь. Фото: unsplash.com

В Приморском районе Петербурга разыскивают неизвестного, обчистившего квартиру на Богатырском проспекте. С собой он забрал часы, ювелирные изделия и дорогой алкоголь.

Общий ущерб составил 1 млн 133 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию о краже сообщил 40-летний мужчина. Он рассказал, что неизвестный проник в квартиру дома 49 корпус 2 литера А по Богатырскому проспекту. Хищение было совершено между 3 и 5 июля.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Обстоятельства произошедшего выясняются. Полиция устанавливает личность похитителя и принимает меры к его розыску и задержанию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге обчистили квартиру на улице Стойкости. Неизвестны забрали с собой 350 тыс. рублей, валюту, серьги из белого золота, цепочки, браслет и кольца.

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