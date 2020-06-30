На Стойкости из квартиры пропало 360 тыс. рублей и валюта

В этот момент хозяин уезжал на дачу.

Об этом стало известно сегодня, 30 июня. Как сообщили gazeta.spb.ru, в полицию обратился местный житель, который заявил о пропаже 350 тысяч рублей, валюты, серег из белого золота, цепочки, браслета и кольца из металла серого цвета. Он отметил, что уезжал на дачу с 15 по 29 июня. По предварительным данным, в квартиру проник «домушник», который воспользовался отсутствием петербуржцы и вынес все ценное. Сотрудники правоохранительных органов, выехавшие на место, выяснили, что был взломан замок.

Пока что общий ущерб от похищенного не установлен. В результате возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Витебском вокзале транспортная полиция раскрыла кражу смартфона.